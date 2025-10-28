Delitto di Garlasco il ministro Nordio | A volte ci si deve arrendere Lasciamo la verità agli storici
Il ministro della Giustizia Nordio dice la sua sulla riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi. Rispondendo a una domanda sull’argomento, durante il “Salone della Giustizia” a Roma, Nordio ha dichiarato: “Fa parte della natura umana occuparsi anche in modo morboso qualche volta di certi delitti, ricordo il processo Montesi, parlo di certi processi dove c’è un certo tipo di violenza e sessualità. Qui però, senza entrare nel merito, i cittadini assistono a un paradosso: ci sono delle inchieste parallele, una si è conclusa anni fa e una persona ha subito degli anni di prigione e poi ne è subentrata un’altra adesso che va in una direzione opposta. 🔗 Leggi su Tpi.it
Delitto di Garlasco, Nordio: “A volte occorre arrendersi, passare anche all'oblio” - Il Guardasigilli poi puntualizza che l’azione penale è obbligatoria: “Conosco i pm che stanno seguendo l’inchiesta, sono persone serissime” ... Si legge su rainews.it