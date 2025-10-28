Delitto di Garlasco il baby tonfa è l’arma che ha ucciso Chiara Poggi? Cos’è e cosa c’entra il Krav Maga

Cultweb.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito investigativo con una nuova ipotesi che potrebbe riscrivere la dinamica dell’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Secondo la d ottoressa Luisa Regimenti, docente di Medicina Legale all’Università di Roma Tor Vergata, infatti, la giovane potrebbe essere stata colpita con un baby tonfa, un piccolo strumento di difesa personale grande quanto un portachiavi. L’esperta ha spiegato di essersi interrogata a lungo sulla natura di un piccolo foro trovato sulla tempia di Chiara Poggi durante l’autopsia, una delle ferite minori emerse dall’esame del corpo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

delitto di garlasco il baby tonfa 232 l8217arma che ha ucciso chiara poggi cos8217232 e cosa c8217entra il krav maga

© Cultweb.it - Delitto di Garlasco, il baby tonfa è l’arma che ha ucciso Chiara Poggi? Cos’è e cosa c’entra il Krav Maga

Approfondisci con queste news

delitto garlasco baby tonfa“È questa l’arma del delitto”: a Garlasco spunta il Baby Tonfa, Sempio e la “compatibilità” che riapre il mistero - Nuovi dettagli emergono nel caso di Garlasco, il delitto che dal 13 agosto 2007 continua a scuotere l’Italia. Scrive notizie.it

delitto garlasco baby tonfa“È questa l’arma del delitto”, svolta a Garlasco: Sempio sarebbe compatibile con la nuova ipotesi - “È questa l’arma del delitto”: a Garlasco spunta il Baby Tonfa, Sempio e la “compatibilità” che riapre il mistero Nuovi dettagli emergono nel caso di Garlasco, il delitto che dal 13 agosto 2007 contin ... Riporta notizie.it

Garlasco: l’ipotesi sull’arma Baby tonfa, il ruolo di Sempio e le rivelazioni dell’avvocato di Stasi - Stando alle ultime ricostruzioni Chiara potrebbe essere stata colpita con l’arma di un'arte marziale israeliana: l'avvocato di Stasi parla della ‘nuova dinamica’ ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Baby Tonfa