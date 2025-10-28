Delitto di Garlasco il baby tonfa è l’arma che ha ucciso Chiara Poggi? Cos’è e cosa c’entra il Krav Maga

Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito investigativo con una nuova ipotesi che potrebbe riscrivere la dinamica dell’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Secondo la d ottoressa Luisa Regimenti, docente di Medicina Legale all’Università di Roma Tor Vergata, infatti, la giovane potrebbe essere stata colpita con un baby tonfa, un piccolo strumento di difesa personale grande quanto un portachiavi. L’esperta ha spiegato di essersi interrogata a lungo sulla natura di un piccolo foro trovato sulla tempia di Chiara Poggi durante l’autopsia, una delle ferite minori emerse dall’esame del corpo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

