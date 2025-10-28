Delitto di Garlasco Antonio De Rensis lascia lo studio di Giletti | Così Lovati è libero di parlare

Antonio De Rensis lascia di nuovo lo studio di Giletti all'arrivo di Massimo Lovati: cosa sta succedendo ai protagonisti del delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, Antonio De Rensis lascia lo studio di Giletti: "Così Lovati è libero di parlare"

Altre letture consigliate

Il ministro della Giustizia commenta le inchieste parallele sul delitto di Garlasco: "Dopo 20-30 anni è difficile ricostruire una verità giudiziaria" - facebook.com Vai su Facebook

Le nuove analisi sul delitto di Garlasco potrebbero ribaltare la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: il lavoro della professoressa Cattaneo e gli esami su Andrea Sempio cambiano tuttI - X Vai su X

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Dopo le 9:36 Stasi è innocente, se cambia l’orario è finito tutto” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole dell'avvocato Antonio De Rensis e quelle del consulente Palmegiani: cosa ha detto ... Riporta ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, Sempio-Stasi: “Conseguenze clamorose in un caso” - Possibili novità sul delitto di Garlasco con le nuove perizie che potrebbero cambiare tutto relativamente alle posizioni di Sempio e Stasi. Secondo newsmondo.it

Delitto di Garlasco: De Rensis è fuggito da Giletti per il “trofeo dobbiamo parlare”? E sì, abbiamo sperato che l’avvocato di Alberto Stasi avesse un’auto velocissima - Noi abbiamo un sospetto (in verità un po' di più di un sospetto) sul perchè Antonio De Rensis, l'avvocato di Alberto Stasi, ha abbandonato lo studio di "Lo stato dell ... Riporta mowmag.com