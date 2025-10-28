Delirio in Slovenia | sassaiola contro la poliziotta poi la afferra per i capelli
Guida ubriaco e si schianta contro un muro, poi aggredisce i soccorritori e le forze dell'ordine. È successo alle 23.47 di domenica 26 ottobre a Lucia, nel comune di Pirano. Il conducente dell'auto, un cittadino bosniaco di 30 anni, è rimasto ferito dopo essersi schiantato contro un muro nella. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
