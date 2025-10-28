Degrado nel centro storico non è la Caritas ad incentivarlo

La Caritas di Savignano respinge le accuse dei commercianti di essere una delle cause del degrado nel centro storico. Dicono i volontari: "Da anni siamo presenti nel nostro territorio con un centro di ascolto, con un refettorio solidale che fornisce 20-25 pasti al lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, con un servizio che fornisce vestiario usato ogni martedì e mercoledì dalle 14 alle 16.30, un servizio docce il martedì dalle 14 alle 16.30, con la distribuzione di pacchi di generi alimentari il venerdì dalle 14.30 alle 16.30 ogni 15 giorni. Ci occupiamo anche della pulizia di marciapiedi e aiuole del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Degrado nel centro storico, non è la Caritas ad incentivarlo"

