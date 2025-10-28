Via Ugo Bassi è, per storia e posizione, una delle arterie più importanti del territorio centese. Parallela a corso Guercino, la via principale di Cento, la strada dedicata all’eroe del risorgimento è un collegamento fondamentale tra le vie che conducono verso Ferrara e quelle che portano, invece, al bolognese, e quindi ai due estremi del centro cittadino. Nonostante il suo ruolo tuttora fondamentale, via Ugo Bassi ha visto, negli anni, un certo ridimensionamento. Dopo il drammatico sisma del 2012 e la chiusura di importanti strutture presenti nella via (Civica Pinacoteca e Basilica Collegiata di San Biagio, oggi riaperte; Biblioteca e Chiesa del Rosario, ancora chiuse), la via ha infatti subito numerosi cambi di viabilità a causa di operazioni di messa in sicurezza e cantieri, che hanno comportato il cambio delle abitudini dei centesi e la chiusura (o il trasferimento) di numerose attività, ritrovandosi ora a vivere una situazione di criticità, specialmente nelle ore serali, segnalata più volte dai residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Degrado e movida in via Ugo Bassi. Ok i controlli. Ma ancora problemi"