Degrado e insicurezza in Sant' Antonio lo sfogo dei residenti | Abbiamo paura per la nostra incolumità
Una lettera intrisa di tristezza, preoccupazione, rabbia e paura: è quella che ha redatto e inviato anche alle istituzioni cittadine un numeroso gruppo di residenti e commercianti del quartiere di Sant'Antonio. Un documento nel quale viene segnalata una situazione di forte degrado e insicurezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
