Deepfake e violenza digitale | anche Francesca Barra vittima dei nudi creati dall’Intelligenza Artificiale

Panorama.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni Sessanta bastava un paio di occhiali a raggi X — una trovata pubblicitaria che prometteva (promessa mai mantenuta) di «vedere le donne nude» — per far sognare adolescenti e uomini curiosi. Oggi non servono più giocattoli da fumetto: bastano un clic, una foto e un algoritmo. E in pochi secondi, l’intelligenza artificiale può spogliare digitalmente chiunque, trasformando l’immaginazione di un tempo in una nuova forma di violenza. È il paradosso dell’era digitale: ciò che un tempo era fantasia ora è abuso concreto, tangibile, virale. La giornalista e conduttrice Francesca Barra lo ha scoperto purtroppo a sue spese. 🔗 Leggi su Panorama.it

