Decreto Scuola è legge è scontro a distanza tra maggioranza e opposizione | Riforma mette al centro la persona la crescita e il merito Modello basato su repressione competizione e profitto

L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 138 voti favorevoli, 91 contrari e 9 astenuti il disegno di legge per la conversione del decreto sulla riforma dell'Esame di Stato per le scuole superiori, che torna ufficialmente a chiamarsi "esame di Maturità". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Il decreto firmato da Valditara: «Impegno per una scuola più inclusiva» - facebook.com Vai su Facebook

Carta del docente, estensione ai precari al 30 giugno e al personale educativo. Novità su acquisto servizi di trasporto. Pc e tablet si potranno acquistare ogni 4 anni. Emendamento al Decreto Scuola - X Vai su X

Torna l’esame di maturità, cosa cambia per orale e commissari. Carta docente ai precari al 30 giugno e biglietti aerei. Decreto Scuola diventa legge - Dopo l'ok di Senato e Camera si attenderà la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, poi il ... Riporta orizzontescuola.it

Il decreto PNRR Scuola è legge - 79 di conversione in legge con modificazioni, del decreto- ipsoa.it scrive

Decreto Scuola PNRR: quali sono le misure per gli ITS convertite in legge - La legge riforma il sistema degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) prevedendo in ... Riporta ipsoa.it