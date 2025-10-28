Decoro urbano ecco le nuove fioriere e le nuove sedute in centro storico

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno preso il via in questi giorni gli interventi di installazione di nuove fioriere e sedute in alcune vie del centro storico, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbana promosso dal Comune di Parma, già avviato nei mesi scorsi. I lavori, iniziati questa mattina in via. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

INTERVENTI Foggia, nuove fioriere in Piazza Nigri: più decoro per uno dei luoghi simbolo - L’intervento, a carattere sperimentale, sarà monitorato nei prossimi mesi per valutare l’efficacia delle soluzioni adottate. Lo riporta statoquotidiano.it

decoro urbano nuove fioriereDecoro urbano, installate 15 fioriere in piazza Nigri: valorizzato uno dei luoghi storici della città - Negli intendimenti dell’Amministrazione, il nuovo allestimento dona alla piazza colore e decoro, valorizzando l’importante contesto architettonico in cui si trovano il Museo Civico, il Conservatorio d ... Come scrive foggiatoday.it

Locali all'aperto, arrivano le nuove regole: più spazio per le fioriere, verande solo se autorizzate - Ombrelloni di colori più sobri, via libera agli sgabelli fronte muro e vetrina (ma per chi già paga la tassa dell'occupazione del suolo pubblico), fioriere green e controlli periodici ai funghi per ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Decoro Urbano Nuove Fioriere