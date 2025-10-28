Il mondo dello sport internazionale si rivolge sempre allo stesso medico ad Anversa. Eppure, del famoso chirurgo Geert Declercq non si sa quasi nulla. A quanto pare, deliberatamente. Finanche l’età è ignota, “sembra” che abbia 68 anni e non esiste una pagina Wikipedia che parli della sua biografia. Ora è il turno di Kevin De Bruyne. Ne scrive Nieuwsblad I grandi atleti che ha operato. Il tendine d’Achille di Axel Witsel. La spalla della nazionale belga di basket Antonia Delaere. La caviglia dell’ex giocatore del Chelsea e nazionale tedesco Michael Ballack. Il ginocchio di Yari Verschaeren e, in passato, quello di Pär Zetterberg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Declercq il chirurgo di Anversa riferimento per gli sportivi professionisti: anche De Bruyne si opera con lui (Nieuwsblad)