Declercq il chirurgo di Anversa riferimento per gli sportivi professionisti | anche De Bruyne si opera con lui Nieuwsblad
Il mondo dello sport internazionale si rivolge sempre allo stesso medico ad Anversa. Eppure, del famoso chirurgo Geert Declercq non si sa quasi nulla. A quanto pare, deliberatamente. Finanche l’età è ignota, “sembra” che abbia 68 anni e non esiste una pagina Wikipedia che parli della sua biografia. Ora è il turno di Kevin De Bruyne. Ne scrive Nieuwsblad I grandi atleti che ha operato. Il tendine d’Achille di Axel Witsel. La spalla della nazionale belga di basket Antonia Delaere. La caviglia dell’ex giocatore del Chelsea e nazionale tedesco Michael Ballack. Il ginocchio di Yari Verschaeren e, in passato, quello di Pär Zetterberg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
