Decisioni artificiali vite reali | a Montecitorio lectio magistralis di Marco Camisani Calzolari
ROMA – Mercoledì 29 ottobre, alle ore 10, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà la Lectio magistralis del professor Marco Camisani Calzolari “Decisioni artificiali, vite reali – Il futuro digitale tra IA, responsabilità, consapevolezza e libertà”. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche nella traduzione della lingua dei segni. Marco Camisani Calzolari è noto anche per la sua collaborazione con Striscia la Notizia. Come si legge sul sito Internet della nota trasmissione satirica di Canale 5, “lavora nel mondo digitale da 35 anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
