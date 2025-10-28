Debora Massari debutta in Regione con la benedizione di FdI e della sorelle Meloni

Milano, 28 ottobre 2025 – Una volta ricevute le deleghe assessorili, ha lasciato quelle detenute nell’azienda di famiglia, della quale è stata cofondatrice insieme al padre: la Iginio Massari Alta Pasticceria. Iginio Massari ora si dà alla pizza: “E ci metto anche il caffè” Quanto agli impegni televisivi, invece, la nomina in Giunta è arrivata a puntate già registrate. Debora Massari sarà, quindi, il primo assessore regionale a partecipare non a un talk show ma al più noto dei talent show culinari: MasterChef. E vi parteciperà non da ospite, ma da esperta d’alta pasticceria, l’arte che ha appreso dal padre Iginio, con un ruolo a metà tra quello del giudice e della docente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Debora Massari debutta in Regione con la benedizione di FdI e della sorelle Meloni

