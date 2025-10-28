De Siervo | Serie A in Australia? Se vogliamo crescere dobbiamo prendere scelte coraggiose

Inter News 24 De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ospite a Cronache di Spogliatoio, interviene sul tema della Serie A in Australia. le sue parole:. SERIE A IN AUSTRALIA – «Se chiedi a un atleta di andare a giocare all’estero dirà che è una follia, se lo chiedi a un allenatore che si gioca lo scudetto, o l’accesso in Champions League, anche lui proverà a resistere. Se lo chiedi alla gente, nessuno vuole rinunciare la possibilità di andare allo stadio. Però qui si tratta di capire se vogliamo l’uovo oggi o la gallina domani. Chi sviluppa, come dire, una property sportiva, ha l’obbligo di pensare a 5-10 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Siervo: «Serie A in Australia? Se vogliamo crescere, dobbiamo prendere scelte coraggiose»

