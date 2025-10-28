De Siervo | In Australia volevano anche l’Inter ma hanno rifiutato Il Milan ha capito tutto

Inter News 24 Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sul futuro del campionato. Tutti i dettagli in merito. Luigi De Siervo ha parlato a Cronache di Spogliatoio della scelta di disputare una partita di Serie A in Australia. MILAN COMO IN AUSTRALIA – Se chiedi a un atleta di andare a giocare all’estero dirà che è una follia, se lo chiedi a un allenatore che si gioca lo scudetto, o l’accesso in Champions League, anche lui proverà a resistere. Se lo chiedi alla gente, nessuno vuole rinunciare la possibilità di andare allo stadio. Però qui si tratta di capire se vogliamo l’uovo oggi o la gallina domani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Siervo: «In Australia volevano anche l’Inter, ma hanno rifiutato. Il Milan ha capito tutto»

