Inter News 24 Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sul futuro del campionato. Tutti i dettagli in merito. Luigi De Siervo ha parlato a Cronache di Spogliatoio della scelta di disputare una partita di Serie A in Australia. MILAN COMO IN AUSTRALIA – Se chiedi a un atleta di andare a giocare all’estero dirà che è una follia, se lo chiedi a un allenatore che si gioca lo scudetto, o l’accesso in Champions League, anche lui proverà a resistere. Se lo chiedi alla gente, nessuno vuole rinunciare la possibilità di andare allo stadio. Però qui si tratta di capire se vogliamo l’uovo oggi o la gallina domani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Siervo: «In Australia volevano anche l’Inter, ma hanno rifiutato. Il Milan ha capito tutto»

