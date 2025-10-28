De Cumis è tricolore di Spartan Race Ho vinto anche contro me stessa
CORSA A OSTACOLI. Anna Iamundo De Cumis, 47enne bergamasca, ha vinto il Campionato italiano di Spartan Race (si tratta di una corsa a ostacoli) nella fascia d’età 45-49 a Città Sant’Angelo nel Pescarese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
