De Cumis è tricolore di Spartan Race Ho vinto anche contro me stessa

Ecodibergamo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORSA A OSTACOLI. Anna Iamundo De Cumis, 47enne bergamasca, ha vinto il Campionato italiano di Spartan Race (si tratta di una corsa a ostacoli) nella fascia d’età 45-49 a Città Sant’Angelo nel Pescarese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

