De Bruyne tutti i dettagli dell’operazione | dalla data ai tempi di recupero C’è un’altra brutta notizia

Arrivano conferme sui tempi di recupero di Kevin De Bruyne, che si sottoporrà a un’operazione chirurgica ad Anversa nelle prossime ore. Il centrocampista belga, dopo la grave lesione alla coscia destra, resterà fermo per diversi mesi e dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione. L’età e la complessità dell’intervento rendono incerti i tempi del rientro, con il rischio di uno stop più lungo del previsto. L’operazione ad Anversa e il centro di riabilitazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga HLN, De Bruyne sarà operato domani presso l’ospedale AZ Monica di Deurne, ad Anversa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne, tutti i dettagli dell’operazione: dalla data ai tempi di recupero. C’è un’altra brutta notizia

"L'INFORTUNIO DI DE BRUYNE AGGIUSTA LE PROBLEMATICHE DI CONTE" Pierpaolo Marino sorprende tutti in diretta: secondo l'ex DS del Napoli, lo stop di KDB potrebbe addirittura aiutare Antonio Conte #DeBruyne #AntonioConte #SSCNapoli - facebook.com Vai su Facebook

#Conte: “Se vinci va tutto bene, se perdi va tutto male. Tutti avevano elogiato la scelta dei 4 centrocampisti con De Bruyne. Allenatore bravo è quello che mette in campo dall’inizio tutti i migliori giocatori trovando la giusta alchimia. Giocare coi 2 esterni offensiv - X Vai su X

Napoli, De Bruyne dovrà stare fermo a lungo: l'esito degli esami, tutti i dettagli - Questo l'esito del controllo strumentale al quale si è sottoposto Kevin De Bruyne dopo l'infortunio patito nel corso di Napoli- Secondo msn.com

De Bruyne e la scelta sull'operazione. Il centrocampista ha un obiettivo da centrare - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra per il campione belga: starà fuori 3- Si legge su corrieredellosport.it

De Bruyne si opera in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro, tegola Napoli: i tempi i recupero - Kevin De Bruyne sarà sottoposto a un intervento chirurgico in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro ... Da fanpage.it