De Bruyne si opererà domani ad Anversa starà fuori almeno 4 mesi Ansa

L’Ansa riferisce un aggiornamento circa la situazione di Kevin De Bruyne. Secondo la nota agenzia di stampa, l’ex Manchester City si opererà domani ad Anversa ( come anticipato in mattinata dalla Gazzetta ). “Il 34nne resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi. De Bruyne ha parlato della necessaria operazione anche con il tecnico del Napoli Conte e con il presidente del club De Laurentiis”, si legge. Leggi anche: Infortunio di De Bruyne meno preoccupante del previsto: «Non ha nulla a che fare col precedente» Lo specialista in medicina dello sport sull’infortunio di De Bruyne: «È importante il punto di lesione del muscolo, se coincide col precedente». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne si opererà domani ad Anversa, starà fuori almeno 4 mesi (Ansa)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli, De Bruyne ha deciso: si opererà in Belgio, stop di almeno quattro mesi - Kevin De Bruyne ha scelto di sottoporsi a intervento chirurgico per la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata sabato nel match contro l’Inter. Come scrive tuttojuve.com

Calcio Napoli, De Bruyne si opera ad Anversa: out per 3-5 mesi - Brutta tegola per il Calcio Napoli: Kevin De Bruyne domani si opera ad Anversa per la rottura del bicipite femorale ... Segnala 2anews.it

Napoli, De Bruyne ha scelto l'operazione: quanto starà fuori e quando può tornare - Il centrocampista belga ha deciso di operarsi: 2025 finito per lui. Si legge su msn.com