de bruyne si opera domani mattina in belgio gazzetta

De Bruyne ha deciso, ha scelto la via opposta a quella di Lukaku: niente terapia conservativa, si opererà un’altra volta, come nel 2023. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Contro il destino, si è fatalmente perdenti, però per fronteggiare le prognosi certo non per sfidarle – alternative ne esistono: Romelu Lukaku, per l’identico accidente ma alla coscia sinistra, scelse la terapia conservativa; De Bruyne, dinnanzi al bivio, ha imboccato l’altro percorso, quello già affrontato nel 2023, e che stavolta richiederà lo stesso coraggio per non restare travolto dalla tristezza e dal pessimismo: il suo 2025 è finito al minuto 33 di Napoli-Inter, nell’istante in cui ha calciato il rigore dell’1-0. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

