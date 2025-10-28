De Bruyne si opera alla coscia starà fuori almeno 4 mesi

Tempo di lettura: < 1 minuto Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha subito sabato nel match contro l’Inter. Lo ha deciso il calciatore belga dopo le visite che ha fatto a Napoli e ad Anversa, dove domani si sottoporrà all’intervento chirurgico. Il 34nne resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi. De Bruyne ha parlato della necessaria operazione anche con il tecnico del Napoli Conte e con il presidente del club De Laurentiis. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

