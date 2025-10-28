Ddl concorrenza è scontro nel Governo tra aumento delle tariffe telefoniche inflazione e coefficienti extra

Wired.it | 28 ott 2025

Un emendamento di Forza Italia punta ad adeguare i prezzi all'inflazione e ci sarebbero altri costi aggiuntivi ma non ben definiti. Malumori sia a Palazzo Chigi che tra le associazioni dei consumatori che si preparano allo scontro. 🔗 Leggi su Wired.it

