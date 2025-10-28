Dazi per il pecorino romano trasferta in Usa | in cerca di una strategia salva-filiera
Contro i dazi Usa per il pecorino romano si prospetta una strategia salva-filiera. Il Consorzio del pecorino romano Dop è infatti a Capitol Hill per mettere a punto, insieme ai membri del Congresso americano, una strategia comune contro i dazi voluti dal presidente degli States Donald Trump; tariffe doganali che “rischiano di mettere in ginocchio la filiera”. Nonostante le difficoltà legate allo shutdown federale che ha paralizzato parte dell’amministrazione americana dal primo ottobre, una delegazione del Consorzio di tutela del pecorino romano Dop guidata dal presidente Gianni Maoddi e dal direttore Riccardo Pastore ha concluso a Washington una serie di incontri istituzionali alla Rayburn House Office Building e alla Cannon House Office Building. 🔗 Leggi su Lapresse.it
