Davvero il Napoli gioca meglio senza De Bruyne?

La partita con l’Inter era finita da poco, il Napoli aveva vinto in modo convincente scongiurando qualsiasi alito di crisi che potesse seguire al 6-2 di Eindhoven. E mentre Antonio Conte combatteva la sua ennesima battaglia dialettica cercando nemici un po’ ovunque, una domanda iniziava ad aggirarsi tra giornalisti e tifosi, alla luce della prestazione alla quale avevano assistito: ma non è che il Napoli, sotto sotto, gioca meglio senza De Bruyne? A dire il vero, l’opinione serpeggiava già da qualche giorno, da dopo la debacle col PSV, tant’è che venerdì la Gazzetta se lo era chiesto in un articolo dal titolo piuttosto didascalico: Napoli sbilanciato e senza certezze: De Bruyne sembra un problema per Conte. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Davvero il Napoli gioca meglio senza De Bruyne?

