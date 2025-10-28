Davide e il mostro del regista reggino Squillace fa incetta di premi | i complimenti del sindaco

Reggiotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Complimenti al giovane regista Francesco Squillace, che con il suo lavoro ‘Davide e il mostro’, ha registrato un grande successo al Festival internazionale del Documentario Visioni del Mondo”. Sono le parole del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che plaude a un artista reggino che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

