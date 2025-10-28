Davide e il mostro del regista reggino Squillace fa incetta di premi | i complimenti del sindaco

“Complimenti al giovane regista Francesco Squillace, che con il suo lavoro ‘Davide e il mostro’, ha registrato un grande successo al Festival internazionale del Documentario Visioni del Mondo”. Sono le parole del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che plaude a un artista reggino che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Le cronache riconducono ancora oggi quanto successo alla figura del “Mostro di Firenze”, anche se a livello giudiziario la vicenda non è mai stata lineare: più persone furono condannate, alcune poi assolte, altre solo arrestate ma mai processate. E a decenni - facebook.com Vai su Facebook

Mese ricco di nuove #SerieTV Curiosissimo de Il Mostro e Suits: LA. Ecco tutte le novità di Ottobre. - X Vai su X

Un regista di Reggio Calabria brilla al Festival internazionale del Documentario: Francesco Squillace e il successo di “Davide e il mostro” - “Complimenti al giovane regista Francesco Squillace, che con il suo lavoro ‘Davide e il mostro’ ha registrato un grande successo al Festival internazionale del Documentario Visioni del Mondo”. Come scrive strettoweb.com