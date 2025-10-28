David Rodríguez il ‘tocco spagnolo’ della stagione che porta il Modena in vetta alla Serie B
2025-10-28 17:42:00 Calcio italiano: Lo scorso giugno, il Modenese La Serie B italiana (Seconda Divisione) ha annunciato la firma di Andrea Sottil per la posizione di allenatore. Un rinforzo blasonato per cercare di rafforzare la candidatura della squadra emiliana per l’agognata promozione in Serie A. Poco dopo venne ufficializzata la promozione del giovane spagnolo. David Rodríguez (classe 1992) dalla Primavera per affiancare Sottil nello staff. E ora, a ottobre, I ‘Canarini’ rafforzano la propria leadership alla ricerca del ritorno nella massima categoria del calcio italiano due decenni dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
