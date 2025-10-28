David Rodríguez il ‘tocco spagnolo’ della stagione che porta il Modena in vetta alla Serie B

Justcalcio.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-28 17:42:00 Calcio italiano: Lo scorso giugno, il Modenese La Serie B italiana (Seconda Divisione) ha annunciato la firma di Andrea Sottil per la posizione di allenatore. Un rinforzo blasonato per cercare di rafforzare la candidatura della squadra emiliana per l’agognata promozione in Serie A. Poco dopo venne ufficializzata la promozione del giovane spagnolo. David Rodríguez (classe 1992) dalla Primavera per affiancare Sottil nello staff. E ora, a ottobre, I ‘Canarini’ rafforzano la propria leadership alla ricerca del ritorno nella massima categoria del calcio italiano due decenni dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

david rodr237guez il 8216tocco spagnolo8217 della stagione che porta il modena in vetta alla serie b

© Justcalcio.com - David Rodríguez, il ‘tocco spagnolo’ della stagione che porta il Modena in vetta alla Serie B

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: David Rodr237guez 8216tocco Spagnolo8217