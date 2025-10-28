David Beckham entra nel business della longevità con un integratore studiato dalla NASA

Dopo il successo del primo, l'ex Manchester United lancia un nuovo integratore per mantenersi giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - David Beckham entra nel business della longevità con un integratore studiato dalla NASA

Altri contenuti sullo stesso argomento

David Beckham celebra il rinnovo di Messi con l’Inter Miami: “Mi sento molto fortunato ad avere in squadra un giocatore che sta facendo tanto per ispirare la prossima generazione di talenti. Grazie, Leo!” ? - facebook.com Vai su Facebook

Tutto sul Salford City di Borini: obiettivo scalata con David Beckham e Gary Neville al timone - X Vai su X

David Beckham entra nel business della longevità con un integratore studiato dalla NASA - Per David Beckham integratori per la longevità studiati addirittura dalla NASA: scopri in cosa consistono e quanto costano. Come scrive msn.com

David Beckham entra nel capitale di Prenetics e lancia il marchio wellness Im8 - L’ex calciatore londinese, imprenditore e filantropo è diventato un investitore dell’azienda di Hong Kong quotata al Nasdaq e specializzata ... Segnala milanofinanza.it

David Beckham entra nella royal family? «Riceverà un prestigioso riconoscimento». Il Principe Harry prende le distanze - Secondo quanto anticipato dal Daily Mail, l’ex calciatore verrà ufficialmente nominato cavaliere in occasione del ... Lo riporta leggo.it