Daria Bignardi | Il patriarcato è al capolinea Il divorzio? Una casa che crolla

Le parole della giornalista in uscita con il suo nuovo libro. Con Nostra solitudine (libro edito da Mondadori), Daria Bignardi chiude la trilogia iniziata con Libri che mi hanno rovinato la vita e Ogni prigione è un’isola. Un racconto che intreccia viaggio, meditazione e reportage per esplorare il bisogno di connessione tra i viventi. «In Amazzonia, tra caimani e tarantole, ho avvertito pienezza: volevo scrivere del bisogno di stare su una frequenza dove sentire la connessione tra i viventi», racconta. Il libro attraversa il Vietnam, la Cisgiordania, l’Ucraina e l’Uganda, fino a un ritorno intimo: «Mi sono decisa a ricostruire la storia della mia solitudine». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Daria Bignardi: «Il patriarcato è al capolinea. Il divorzio? Una casa che crolla»

