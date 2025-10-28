Daniil Medvedev umilia a Munar a Parigi e si scusa | Succede solo una volta l'anno

Daniil Medvedev ha travolto Jaume Munar nel primo turno del torneo 1000 di Parigi. Il russo dopo aver vinto agevolmente si è scusato con l'avversario al termine della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Daniil Medvedev è di nuovo protagonista di un comportamento maleducato e arrogante: "Non so se non ci vuoi provare o se non ci arrivi, ho la mia idea ma non te la dico" - facebook.com Vai su Facebook

Dopo 882 giorni, Daniil MEDVEDEV torna a vincere un titolo Atp. Ad Almaty batte un Moutet sfinito con lo score di 75 46 63. 21° titolo in carriera per il russo. Il primo da Roma nel 2023. Ha rinunciato alla Six Kings Slam e direi che ha fatto bene - X Vai su X

Medvedev cammina in campo dopo un infortunio. L'arbitro lo richiama e lui esplode: "Ma chi sei te?" - Dopo aver conquistato il primo set, il tennista russo era riuscito a procurarsi la possibilità di ... corrieredellosport.it scrive

Medvedev, è una crisi senza fine: dopo otto anni coach Cervara se ne va - Successi, trionfi e il numero 1 del mondo, certo, ma anche tanti litigi, sfuriate e mattane del russo. Come scrive gazzetta.it

Tien-Medvedev: highlights Atp Pechino - L'americano approfitta del ritiro di Daniil Medvedev nel corso del terzo set (quando Tien era avanti 4- Scrive sport.sky.it