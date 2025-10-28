Daniele Mammarella ospite del Gialappa show si esibisce con Gaia i Neri per caso e Levante

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del Gialappa show di lunedì 27 ottobre, andata in onda su Tv8 c’era anche in po’ d’Abruzzo. Il chitarrista Daniele Mammarella si è esibito con la sua fedele chitarra accompagnando Gaia, co-conduttrice insieme al Mago Forest. Sul palco con Mammarella anche i Neri per Caso. Il brano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

