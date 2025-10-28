Daniel Day-Lewis Vicky Krieps ricorda l’esperienza in Il filo nascosto | Parlavamo di poesia tra gli alberi

L'attrice lussemburghese è tornata a parlare delle riprese del film di Paul Thomas Anderson insieme al leggendario attore premio Oscar. Nel 2017, Vicky Krieps e Daniel Day-Lewis hanno recitato insieme nel film di Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto, ad oggi l'ultimo film dell'attore prima di Anemone. Ospite del New York Film Festival, Vicky Krieps ha raccontato qualche dettaglio dell'esperienza vissuta sul set del film accanto alla star premio Oscar. Poesie tra gli alberi con Daniel Day-Lewis "La parte più divertente di lavorare a Il filo nascosto erano tutti i momenti bizzarri e stravaganti in cui ti chiedi 'come possiamo mettere insieme tutto questo?'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

