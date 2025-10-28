Dani Alves diventa predicatore La conversione dopo l’arresto per stupro | Nel mezzo della tempesta c’è sempre un messaggero di Dio
Un’accusa infamante, 14 mesi passati in carcere, l’uscita su cauzione, poi l’assoluzione e l’inizio di una nuova vita. Dopo il rilascio, però, l’ex calciatore Dani Alves non si è accontentato della ritrovata libertà e ha intrapreso il cammino della predicazione, raccontando come il suo incontro con Dio sia avvenuto nel momento più buio della sua esistenza. Ai fedeli di una chiesa evangelica di Girona, in Spagna, l’ex terzino di Juventus e Barcellona ha spiegato: «Bisogna prendere sul serio le cose di Dio e avere fede. Io ne sono la prova. Perché ciò che Dio promette e ciò che Dio fa».??? El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer "un pacto con Dios"?El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica pic. 🔗 Leggi su Open.online
