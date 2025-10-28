Dani Alves dalla prigione alla fede | nella sua nuova vita fa il predicatore

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolto dopo 14 mesi di carcere per le accuse di violenza sessuale, l’ex difensore si è avvicinato alla fede evangelica e oggi predica nella chiesa Elim di Girona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

