Dani Alves dalla prigione alla fede | nella sua nuova vita fa il predicatore
Assolto dopo 14 mesi di carcere per le accuse di violenza sessuale, l’ex difensore si è avvicinato alla fede evangelica e oggi predica nella chiesa Elim di Girona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
