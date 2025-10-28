Damascelli a sorpresa su Tudor | Ecco perchè si è arrivati all’esonero è successo questo nello spogliatoio dei bianconeri Poi dice questo sul suo possibile sostituto

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Damascelli, l’analisi spietata dopo l’esonero di Tudor: critica il metodo dell’addio, la dirigenza francese e invoca una rivoluzione interna. Un esonero annunciato, arrivato al culmine di una crisi profonda, ma gestito, secondo  Tony Damascelli, nel peggiore (e più classico) stile “fiatino”. Il noto giornalista, nel suo editoriale odierno per  Il Giornale, ha commentato senza mezzi termini la situazione in casa  Juventus  dopo l’addio a  Igor Tudor, lanciando un attacco frontale alla dirigenza, rea di aver “tolto l’anima” al club, e allo stesso tecnico croato, accusato di essersi isolato. Damascelli: un addio “alla Fiat” e la critica a Elkann. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

damascelli a sorpresa su tudor ecco perch232 si 232 arrivati all8217esonero 232 successo questo nello spogliatoio dei bianconeri poi dice questo sul suo possibile sostituto

© Juventusnews24.com - Damascelli a sorpresa su Tudor: «Ecco perchè si è arrivati all’esonero, è successo questo nello spogliatoio dei bianconeri». Poi dice questo sul suo possibile sostituto

Argomenti simili trattati di recente

Damascelli sul pareggio della Juve: "Ha fatto di tutto per non vincere, Tudor complice" - "Il pareggio della Juventus con l’Atalanta rientra nel mistero buffo del calcio, non perché i bergamaschi abbiamo demeritato ma perché la squadra bianconera ha fatto di tutto per non vincere, con la ... Segnala m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Damascelli Sorpresa Tudor Perch232