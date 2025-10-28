Dall’Ungheria attacco a Report

28 ott 2025

Un «grave errore», attacca su X il consigliere politico del premier ungherese Viktor Orbán a proposito del servizio sul sovranismo che è stato trasmesso da Report, il programma di Sigfrido . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

dall8217ungheria attacco a report

Dall'Ungheria attacco a «Report»

