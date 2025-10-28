Dall’Ungheria attacco a Report

Un «grave errore», attacca su X il consigliere politico del premier ungherese Viktor Orbán a proposito del servizio sul sovranismo che è stato trasmesso da Report, il programma di Sigfrido . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dall’Ungheria attacco a «Report»

Domenica 12 ottobre torna EstOvest, il settimanale della TGR sull'Europa centro-orientale. Storie ed analisi, in questa puntata, dall'Albania, dall'Ungheria, dalla Serbia, dalla Bosnia, e un servizio sulla Sinagoga di Gorizia. Alle 11:05 su Raitre. - X Vai su X

Budapest attacca un servizio di Report: "Gravi pregiudizi" - Il governo ungherese critica il servizio andato in onda su Report sul sovranismo bollandolo come 'un grave errore'. Si legge su ansa.it

