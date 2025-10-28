Dallo stupro subito a 16 anni fino ai debiti del padre Isabella Rossellini si racconta a Belve

(Adnkronos) – La nomination ai premi Oscar, le “conversazioni mentali” con i suoi genitori e l’amore per David Lynch. Isabella Rossellini si racconta a Francesca Fagnani nella prima puntata della sesta stagione di ‘Belve’, il programma cult di Rai2 che ricomincia oggi, martedì 28 ottobre, in prima serata, alle 21.20. Figlia d’arte di Ingrid . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dallo stupro subito a 16 anni fino ai debiti del padre, Isabella Rossellini si racconta a Belve

Scopri altri approfondimenti

Ci sarebbe la #vendetta per uno #stupro subito alla base dell'#omicidio di cui sono accusati due uomini e una donna di #BustoArsizio - facebook.com Vai su Facebook

Dallo stupro subito a 16 anni fino ai debiti del padre, Isabella Rossellini si racconta a Belve - La nomination ai premi Oscar, le "conversazioni mentali" con i suoi genitori e l'amore per David Lynch. Da adnkronos.com

Isabella Rossellini: «A 16 anni subii uno stupro. Ho rifiutato l'eredità di mio padre» - La nuova stagione del programma di successo "Belve", condotto da Francesca Fagnani, inizia questa sera, martedì 28 ottobre, ... Si legge su msn.com

Claudia Cardinale, lo stupro a 16 anni che la segnò per sempre e la nascita del figlio Patrick. «Un uomo molto più grande mi costrinse a salire in auto e mi violentò» - Claudia Cardinale, morta martedì sera all’età di 87 anni, era universalmente riconosciuta come una delle più grandi attrici degli anni '60 in Italia ma aveva una grande notorietà anche nel panorama ... Lo riporta corriere.it