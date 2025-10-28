Dall' Irlanda di Mercoledì Addams alla Romania di Dracula agli italiani piacciono sempre più le mete gotiche per quel brivido in più quando cala la notte

S arà che mancano pochi giorni a Halloween, sarà che fantasmi e mostri affascinano invece di spaventare, ma 1 italiano su 2 sogna viaggi gotici. A dichiararlo è Klarna, banca digitale globale e leader nei pagamenti flessibili, che in occasione di Halloween e del week end dei Morti. Treno del foliage: il viaggio tra i colori dell’autunno X Scoprendo che gli abitanti del Belpaese hanno molta voglia di un fine settimana in una meta magica, misteriosa e paurosa. Insomma, le atmosfere cupe alla Mercoledì Addams e alla Frankestain hanno conquistato. Leggi anche › Viaggi d’autunno: nelle Ville Venete tra affreschi, giardini e vino nuovo Viaggi gotici, voglia vacanze misteriose per gli italiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

