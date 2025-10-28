Dalla storia alle fiabe gli incontri con gli autori

Ripartono gli incontri con gli autori organizzati dalla biblioteca "Augusto Marinoni" insieme con le librerie della città di Legnano e il primo appuntamento metterà due donne al centro dell’attenzione, Tiziana Ferrario e Anna Kuliscioff. A ospitare il ciclo di quattro appuntamenti sarà lo Spazio 27B di via Girardi e ad aprirlo, oggi alle 21, sarà la giornalista Tiziana Ferrario, per quasi quarant’anni (sino al 2018) volto della Rai. Ferrario, in collaborazione con Galleria del libro, presenterà "Anna K. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff" (edizioni Fuoriscena), libro scritto in occasione dei cento anni della morte della "signora del socialismo italiano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla storia alle fiabe, gli incontri con gli autori

