Dalla Spagna a Napoli | smantellata rete per il traffico di droga cinque in carcere

NAPOLI, 28 OTTOBRE 2025 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito nella notte un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di cinque persone, ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, il gruppo avrebbe operato tra gennaio 2019 e maggio 2020 nell’area metropolitana partenopea e nel casertano, gestendo i flussi di droga provenienti dalla Spagna destinati alle piazze di spaccio italiane. 🔗 Leggi su Primacampania.it

