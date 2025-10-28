Dalla Ricerca all' Impresa | Il DCB di UNISA Apre le Porte al Trasferimento Tecnologico
Il Dipartimento di Chimica e Biologia “A. Zambelli” dell’Università di Salerno celebra il 30 ottobre 2025 le Giornate della Terza Missione – Edizione 2025, dal titolo “DCB, più vicino di quanto non credi!”. L’iniziativa, in programma presso l’Aula “Cilento” del Campus di Fisciano, metterà in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
