Dalla Luna i primi dati LuGRE | GNSS oltre l’orbita terrestre
(Adnkronos) – La navigazione spaziale compie un balzo storico: i primi dati pubblici di navigazione satellitare raccolti dalla Luna sono stati diffusi congiuntamente da NASA e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Le informazioni, ora accessibili alla comunità scientifica internazionale, provengono dalla missione LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment), l'iniziativa italo-americana che ha dimostrato la possibilità di utilizzare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Prima di Blackwater e prima di arrivare a Perdido, bisogna passare per l’affluente Styx, un fiume che non sempre tiene i vivi e i morti separati. Giulia vi parla di “Luna fredda su Babylon” uno dei primi romanzi di Michael McDowell. Preparatevi: horror allo stato - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Luna alla Terra arrivano i primi dati della missione LUGRE - Pubblicati i primi risultati del Lunar GNSS Receiver Experiment, missione congiunta tra NASA e Agenzia Spaziale Italiana. Scrive asi.it