Dalla Gdo all' agroalimentare quanto fatturano e chi c' è dietro alle imprese più ricche di Licata
Operano principalmente nei settori della grande distribuzione e dell’agroalimentare le aziende più ricche di Licata, confermando la vocazione commerciale e agricola della città. Realtà imprenditoriali importanti che generano ricchezza e creano occupazione. Nella città marinara un solo gruppo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Arredi per treni, trasporti e formaggi: quanto fatturano e chi c'è dietro alle imprese più ricche di Carini L'analisi di PalermoToday ? https://cityne.ws/GRANDI_IMPRESE_CARINI - facebook.com Vai su Facebook
Mediobanca, fatturato della Gdo +3% a 112,88 miliardi nel 2024 - Fatturato in crescita del 3% a 112,88 miliardi nel 2024 per la grande distribuzione organizzata a prevalenza alimentare, con i margini "sui massimi dal 2019" e investimenti in crescita del 18,7% sul ... Riporta ansa.it
>>>ANSA/Effetto inflazione sulla Gdo, nel 2024 fatturato +3% - (di Paolo Verdura) Il calo dell'inflazione ha rallentato la corsa dei ricavi della grande distribuzione nel 2024. Si legge su ansa.it