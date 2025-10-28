Dalla frode fiscale al riciclaggio | la Finanza scopre un’organizzazione romano-cinese Indagate 123 persone
Oltre 93 milioni di euro sequestrati e ben 123 indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. E un’indagine, quella della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, che fa emergere una struttura criminale a doppio livello: da un lato un circuito di frode fiscale interna, dall’altro un sistema di riciclaggio internazionale con ramificazioni in Cina e nel resto dell’Asia. Fulcro del sistema scoperto dalla Guardia di Finanza di Roma (Gico, Nucleo di polizia economico-finanziaria e 3° Nucleo metropolitano) e di Viterbo, secondo gli investigatori, sarebbe Christian Vocaturo, già arrestato nel 2024 come presunto contabile dei clan di Tor Bella Monaca e cerniera tra la criminalità romana e i cartelli colombiani della droga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'eredità Agnelli e la frode fiscale: John Elkann sarà «docente e tutor» dei giovani fragili (per 10 mesi, 30 ore al mese). (Link nei commenti, fonte: sito Corriere della Sera) #Elkann #eredita #agnelli - facebook.com Vai su Facebook
Il Tribunale di #Perugia condanna sei imputati per frode fiscale nel settore #logistica e #trasporto: false cooperative, fatture inesistenti e 3 milioni di euro sequestrati #merce #strada - X Vai su X
Frode fiscale da oltre 65 milioni: 244 misure cautelari tra Roma e Viterbo - Coinvolte varie società operanti nei settori ristorazione, catering e logistica Roma/Viterbo – Maxi operazione della Guardia di Finanza contro due distinte ... Segnala etrurianews.it
Frode fiscale da 65 milioni tra Roma e Viterbo, indagine partita da 5 consulenti operanti nella Tuscia - Una nuova indagine mette in luce ancora una volta il legame stretto tra Roma e Viterbo all’interno delle reti di traffici criminali. Da etrurianews.it
Guardia di Finanza di Roma e Viterbo: sequestro preventivo per oltre 93 milioni verso 123 indagati per reati fiscali e di riciclaggio - Direzione Distrettuale Antimafia, Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e di Viterbo stanno eseguendo due distinte ordinanze ... Lo riporta newtuscia.it