Dalla frode fiscale al riciclaggio | la Finanza scopre un’organizzazione romano-cinese Indagate 123 persone

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 93 milioni di euro sequestrati e ben 123 indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. E un’indagine, quella della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, che fa emergere una struttura criminale a doppio livello: da un lato un circuito di frode fiscale interna, dall’altro un sistema di riciclaggio internazionale con ramificazioni in Cina e nel resto dell’Asia. Fulcro del sistema scoperto dalla Guardia di Finanza di Roma (Gico, Nucleo di polizia economico-finanziaria e 3° Nucleo metropolitano) e di Viterbo, secondo gli investigatori, sarebbe Christian Vocaturo, già arrestato nel 2024 come presunto contabile dei clan di Tor Bella Monaca e cerniera tra la criminalità romana e i cartelli colombiani della droga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

