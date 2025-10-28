Oltre 93 milioni di euro sequestrati e ben 123 indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. E un’indagine, quella della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, che fa emergere una struttura criminale a doppio livello: da un lato un circuito di frode fiscale interna, dall’altro un sistema di riciclaggio internazionale con ramificazioni in Cina e nel resto dell’Asia. Fulcro del sistema scoperto dalla Guardia di Finanza di Roma (Gico, Nucleo di polizia economico-finanziaria e 3° Nucleo metropolitano) e di Viterbo, secondo gli investigatori, sarebbe Christian Vocaturo, già arrestato nel 2024 come presunto contabile dei clan di Tor Bella Monaca e cerniera tra la criminalità romana e i cartelli colombiani della droga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla frode fiscale al riciclaggio: la Finanza scopre un’organizzazione romano-cinese. Indagate 123 persone