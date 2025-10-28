Dalla festa un contributo di 10mila euro per la scuola materna fondata 100 anni fa

Ravennatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Granarolo in Festa", tradizionale appuntamento del mese di luglio nella frazione faentina, ha voluto festeggiare i cento anni del Polo per l'infanzia Adelaide Berti con una pergamena di ringraziamento accompagnata da un contributo economico di diecimila euro.Organizzata dal circolo granarolese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

festa contributo 10mila euro10 mila euro alla scuola per l’infanzia Adelaide Berti da parte di “Granarolo in Festa” - “Granarolo in Festa”, tradizionale appuntamento del mese di luglio nella frazione faentina, ha voluto festeggiare i cento anni del Polo per l’infanzia Adelaide Berti con una pergamena di ringraziament ... Riporta ravennawebtv.it

Contributo d'accesso, privacy violata: il Garante multa il Comune di Venezia - Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 10mila euro al Comune di Venezia, con un provvedimento datato 4 agosto, in merito alla gestione della raccolta dei dati ... Secondo rainews.it

Multa da 10mila euro all’asilo che pubblicava foto dei bimbi e chiedeva il consenso per garantire l’iscrizione - Una sanzione di 10mila euro e un provvedimento che vieta l’ulteriore diffusione online. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Contributo 10mila Euro