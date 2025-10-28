Dalla festa un contributo di 10mila euro per la scuola materna fondata 100 anni fa
"Granarolo in Festa", tradizionale appuntamento del mese di luglio nella frazione faentina, ha voluto festeggiare i cento anni del Polo per l'infanzia Adelaide Berti con una pergamena di ringraziamento accompagnata da un contributo economico di diecimila euro.Organizzata dal circolo granarolese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
