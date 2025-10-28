Dal reportage su Gaza al blues Musica e impegno al Tambourine
Il blues da far vibrare, l’impegno civile e sociale, le canzoni degli anni Novanta fra tormentoni e atmosfere da Festivalbar in una notte da spavento e un omaggio in musica e immagini al genio di Massimo Troisi. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Le luci del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno stasera alle 20.30 per un “Incontro con la Sumud Flotilla “, un faccia a faccia con Margherita Cioppi del progetto Tutti gli occhi sul Mediterraneo e Maso Notarianni, presidente di Arci Milano, entrambi membri dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla a bordo della barca Karma: parleranno della missione umanitaria verso Gaza e di tutto ciò che è successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
