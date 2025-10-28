Dal Pirellone 700mila euro per le famiglie brianzole in difficoltà | a chi andranno i fondi
Emergenza casa a Monza e in Brianza: dalla Regione Lombardia in arrivo oltre 700mila euro. Destinatarie quasi 600 famiglie del territorio. Si tratta del contributo regionale di solidarietà destinato a 593 nuclei familiari residenti negli alloggi Aler della provincia di Monza e Brianza, con Isee. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
