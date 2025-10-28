Dal Consiglio arriva l' ok alla variazione di bilancio | altri 350 mila euro per ammodernare lo stadio

28 ott 2025

Approvata dal Consiglio comunale di martedì pomeriggio la variazione di bilancio che contiene, tra le varie voci, ulteriori risorse per la riqualificazione dello stadio Tullo Morgagni di Forlì, anche per adeguarlo agli standard della Serie C dove milita il Forlì Calcio, sul quale sommando tutti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

