Dal carabiniere al docente | quattro ravennati tra i nuovi Cavalieri della Repubblica
Ci sono quattro abitanti della Bassa Romagna, provenienti da Alfonsine, Lugo e Massa Lombarda, tra i diciotto cittadini che, nella mattinata di martedì 4 novembre in piazza del Popolo a Ravenna, saranno insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal prefetto Raffaele Ricciardi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
