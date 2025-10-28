Dal 2026 torna l' esame di maturità Quali sono le novità

AGI - Addio all' esame di Stato, torna l' esame di maturità. E per superarlo sarà obbligatorio sostenere tutte le prove, compresa quella orale: non si potrà più quindi fare scena muta, come avvenuto ad esempio quest'anno da parte di alcuni studenti per ragioni di protesta. Con il via libera definitivo della Camera al decreto Maturità, già approvato dal Senato, il provvedimento diventa legge. I voti a favore sono 138, i contrari 91 (le forze di opposizione) e 9 gli astenuti. Tra le principali novità contenute nel decreto convertito in legge c'è il cambio del nome: non più esame di Stato ma si torna all' esame di maturità. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dal 2026 torna l'esame di maturità. Quali sono le novità

