Dal 2026 torna la Maturità | cambia l’orale meno commissari e addio alla scena muta
La Maturità torna ufficialmente di nome e di fatto. Con la conversione in legge del decreto Valditara, approvata dal Parlamento, dal giugno 2026 cambiano struttura e regole del principale esame di fine scuola superiore. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara parla di una “ svolta importante ”, che segna il ritorno a un impianto più tradizionale ma con nuove misure su selettività, valutazione e serietà del percorso scolastico. Dopo più di vent’anni, il nome “Maturità” torna anche nei diplomi e nei documenti ufficiali. L’esame, ribattezzato “Esame di Stato” dalla riforma Berlinguer del 1999, ritrova così la sua denominazione storica e simbolica, sinonimo di passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro o dell’università. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
