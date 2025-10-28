Dal 1° gennaio 2026 chi ha un' auto a benzina pagherà di meno | la simulazione

Ogni medaglia ha il suo rovescio. La norma che a partire dal 1° gennaio del 2026 parifica le accise sui carburanti, contenuta nel testo bollinato della manovra, sta facendo arrabbiare non poco chi possiede un'auto diesel. Il motivo è presto detto: dall'anno prossimo l'accisa sul gasolio salirà di. 🔗 Leggi su Today.it

